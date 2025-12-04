"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова главы кремля владимира путина о готовности россии к войне с Европой. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, Telegram-канал Кадырова.

Церемониться точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа! Все закончится очень быстро и точно не в пользу тех, кто решил развязать войну с россией - говорится в сообщении Кадырова.

"У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если все это начнется, вы же не обидитесь на нас, если они сразу ДОБРОВОЛЬНО начнут извиняться?", - написал он.

Напомним

Российский диктатор владимир путин заявил, что европейские предложения по мирному плану неприемлемы для рф. Он также добавил, что россия не намерена воевать с европейскими странами, но готова к войне, если Европа ее начнет.

