"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтримав слова очільника кремля володимира путіна про готовність росії до війни з Європою. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, Telegram-канал Кадирова.

Церемонитися точно не будемо, Володимире Володимировичу, чекаємо наказу! Усе закінчиться дуже швидко й точно не на користь тих, хто вирішив розв’язати війну з росією - йдеться у дописі Кадирова.

"У мене одне запитання, Володимире Володимировичу: якщо все це почнеться, ви ж не образитесь на нас, якщо вони одразу ДОБРОВІЛЬНО почнуть вибачатися?", - написав він.

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін заявив, що європейські пропозиції щодо мирного плану є неприйнятними для рф. Він також додав, що росія не має наміру воювати з європейськими країнами, але готова до війни, якщо Європа її почне.

