"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою

$42.330.01
49.180.13
ukenru
23:09 • 5512 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
21:56 • 10515 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 16344 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 24805 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 29842 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 21582 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 25266 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 23727 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25024 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30150 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
99%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Канадська нафта обвалилася до мінімуму року: надлишок сировини та тарифи Трампа обвалили ціни – Bloomberg3 грудня, 18:11 • 6160 перегляди
Можливість закінчити війну є: Зеленський повідомив, хто продовжить переговори із командою Трампа Video3 грудня, 19:02 • 7224 перегляди
Ми знаємо про випадки сексуального насильства та катування українських дітей російськими військами - Стефанішина3 грудня, 20:26 • 3750 перегляди
Уряд ухвалив три освітні реформи: Вчителі-біженці збережуть стаж, а коледжі отримають автономію – СвириденкоPhoto3 грудня, 20:57 • 4326 перегляди
Папа Римський Франциск заповів гроші на купівлю машин швидкої допомоги Україні22:52 • 3468 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 29846 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 35075 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 51287 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 53679 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 62522 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 60035 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 62960 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 117440 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 90966 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 106661 перегляди
Актуальне
The Guardian
Соціальна мережа
Facebook
M1 Abrams
Техніка

"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтримав слова президента рф володимира путіна про готовність росії до війни з Європою. Він заявив, що не будуть церемонитися, і чекає наказу.

"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтримав слова очільника кремля володимира путіна про готовність росії до війни з Європою. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, Telegram-канал Кадирова.

Церемонитися точно не будемо, Володимире Володимировичу, чекаємо наказу! Усе закінчиться дуже швидко й точно не на користь тих, хто вирішив розв’язати війну з росією

- йдеться у дописі Кадирова.

"У мене одне запитання, Володимире Володимировичу: якщо все це почнеться, ви ж не образитесь на нас, якщо вони одразу ДОБРОВІЛЬНО почнуть вибачатися?", - написав він.

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін заявив, що європейські пропозиції щодо мирного плану є неприйнятними для рф. Він також додав, що росія не має наміру воювати з європейськими країнами, але готова до війни, якщо Європа її почне.

У НАТО відповіли на погрози путіна щодо готовності воювати з Європою – дипломат назвав заяви кремля нереалістичними – ВВС02.12.25, 20:13 • 9994 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Європа