Трамп планує продавати американське громадянство за 5 млн доларів
Київ • УНН
Президент США має намір скасувати програму EB-5 та запровадити фіксовану плату за "золоту картку". Трамп підтвердив, що російські олігархи також зможуть скористатися новою схемою отримання громадянства.
Президент США Дональд Трамп заявив, що замінить візову програму для іноземних інвесторів "золотою карткою" за $5 млн для отримання американського громадянства Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Видання зазначає, що Трамп хоче скасувати програму EB-5, відповідно до якої людина могла отримати так звану "золоту картку" за інвестиції у США і створення нових робочих місць. Як і відома "зелена картка", це дозвіл на проживання в Америці з перспективою швидкого отримання громадянства.
Трамп хоче продавати "золоті картки" за фіксовану суму, яка, на думку президента, має становити 5 мільйонів доларів. Таким чином він сподівається "запросити до США заможних людей, які отримуватимуть громадянство".
На питання журналістів, чи зможуть такою схемою скористатися російські олігархи, Трамп відповів ствердно. І додав, що "знає деяких російських багатіїв, які є дуже приємними людьми".
Нагадаємо
Генеральні прокурори 22 штатів подали до суду, щоб заблокувати крок президента Дональда Трампа, спрямований на припинення столітньої імміграційної практики, відомої як громадянство за народженням.
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