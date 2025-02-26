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Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg
25 февраля, 20:31 • 57953 просмотра

Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

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25 февраля, 20:10 • 59570 просмотра

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Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 76507 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп планирует продавать американское гражданство за 5 млн долларов

Трамп планирует продавать американское гражданство за 5 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 4600 просмотра

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Президент США намерен отменить программу EB-5 и ввести фиксированную плату за «золотую карточку». Трамп подтвердил, что российские олигархи также смогут воспользоваться новой схемой получения гражданства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заменит визовую программу для иностранных инвесторов "золотой карточкой" за $5 млн для получения американского гражданства Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что Трамп хочет отменить программу EB-5, в соответствии с которой человек мог получить так называемую "золотую карту" за инвестиции в США и создание новых рабочих мест. Как и известная "зеленая карта", это разрешение на проживание в Америке с перспективой быстрого получения гражданства. 

Трамп хочет продавать "золотые карточки" за фиксированную сумму, которая, по мнению президента, должна составлять 5 миллионов долларов. Таким образом он надеется "пригласить в США состоятельных людей, которые будут получать гражданство".

На вопрос журналистов, смогут ли такой схемой воспользоваться российские олигархи, Трамп ответил утвердительно. И добавил, что "знает некоторых российских богачей, которые являются очень приятными людьми". 

Напомним

Генеральные прокуроры 22 штатов подали в суд, чтобы заблокировать шаг президента Дональда Трампа, направленный на прекращение столетней иммиграционной практики, известной как гражданство по рождению.

Трамп подготовит объект в Гуантанамо для 30 тыс. мигрантов - СМИ29.01.25, 22:58 • 25786 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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