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Трамп подготовит объект в Гуантанамо для 30 тыс. мигрантов - СМИ

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Президент США подписал указ о подготовке миграционного центра в заливе Гуантанамо для размещения нелегальных иммигрантов. Новый центр будет отделен от существующей тюрьмы строгого режима для подозреваемых в терроризме.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что он отдаст распоряжение Пентагону и Министерству внутренней безопасности подготовить миграционный центр в заливе Гуантанамо для размещения до 30 000 мигрантов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На военно-морской базе США в заливе Гуантанамо на Кубе уже находится миграционный центр — отдельно от тюрьмы строгого режима США для иностранных подозреваемых в терроризме — который использовался время от времени на протяжении десятилетий, в том числе для размещения гаитян и кубинцев, задержанных в море.

Но решение разместить на базе десятки тысяч мигрантов снова расширит роль Пентагона в борьбе Трампа с нелегальной иммиграцией.

"Сегодня я также подписываю указ, поручающий Министерству обороны и Министерству внутренней безопасности начать подготовку миграционного центра на 30 000 человек в заливе Гуантанамо", — сказал Трамп в Белом доме.

Он сказал, что учреждение будет использоваться для "содержания под стражей самых опасных нелегальных иммигрантов, угрожающих американскому народу. Некоторые из них настолько плохи, что мы даже не доверяем странам их задерживать, потому что мы не хотим, чтобы они возвращались, поэтому мы отправим их в Гуантанамо. Это немедленно удвоит нашу вместимость, верно? И, жестко".

Добавим

Изолятор в заливе Гуантанамо был создан в 2002 году тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим для содержания под стражей иностранных боевиков, подозреваемых после атак на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года. В тюрьме осталось 15 заключенных.

Но учреждение для мигрантов отделено от центра содержания под стражей на базе.

Во вторник военные США заявили, что позволят иммиграционной и таможенной полиции задерживать мигрантов на космической базе Бакли в Колорадо.

Решение было принято на фоне депортационных рейсов американских военных по высылке мигрантов из страны и развертывания чуть более 1600 действующих военнослужащих на границе США с Мексикой после чрезвычайного заявления Трампа об иммиграции на прошлой неделе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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