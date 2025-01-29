Трамп підготує об'єкт у Гуантанамо для 30 тис. мігрантів - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що він віддасть розпорядження Пентагону і Міністерству внутрішньої безпеки підготувати міграційний центр у затоці Гуантанамо для розміщення до 30 000 мігрантів, передає УНН із посиланням на Reuters.

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На військово-морській базі США в затоці Гуантанамо на Кубі вже розміщений міграційний центр - окремо від в'язниці суворого режиму США для іноземних підозрюваних у тероризмі, - який використовували час від часу впродовж десятиліть, зокрема для розміщення гаїтян і кубинців, затриманих у морі.

Але рішення розмістити на базі десятки тисяч мігрантів знову розширить роль Пентагону в боротьбі Трампа з нелегальною імміграцією.

"Сьогодні я також підписую указ, що доручає Міністерству оборони і Міністерству внутрішньої безпеки почати підготовку міграційного центру на 30 000 осіб у затоці Гуантанамо", - сказав Трамп у Білому домі.

Він сказав, що установу використовуватимуть для "утримання під вартою найнебезпечніших нелегальних іммігрантів, які загрожують американському народу. Деякі з них настільки погані, що ми навіть не довіряємо країнам їх затримувати, тому що ми не хочемо, щоб вони поверталися, тому ми відправимо їх у Гуантанамо. Це негайно подвоїть нашу місткість, вірно? І, жорстко".

Додамо

Ізолятор у затоці Гуантанамо був створений 2002 року тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим для утримання під вартою іноземних бойовиків, підозрюваних після атак на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року. У в'язниці залишилося 15 ув'язнених.

Але установа для мігрантів відокремлена від центру тримання під вартою на базі.

У вівторок військові США заявили, що дозволять імміграційній та митній поліції затримувати мігрантів на космічній базі Баклі в Колорадо.

Рішення ухвалили на тлі депортаційних рейсів американських військових із висилки мігрантів із країни та розгортання трохи більше ніж 1600 діючих військовослужбовців на кордоні США з Мексикою після надзвичайної заяви Трампа про імміграцію минулого тижня.