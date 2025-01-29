Трамп підготує об'єкт у Гуантанамо для 30 тис. мігрантів - ЗМІ

ukenru
09:48 • 53714 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 110850 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 110471 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 130315 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161870 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214082 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172695 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151097 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125008 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109801 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 128037 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 132061 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129314 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 131370 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 125589 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 181151 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 179704 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 311760 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 339266 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 273949 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 31391 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 64569 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 65559 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129314 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101484 перегляди
Актуальне
Трамп підготує об'єкт у Гуантанамо для 30 тис. мігрантів - ЗМІ

Трамп підготує об'єкт у Гуантанамо для 30 тис. мігрантів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25880 перегляди

Президент США підписав указ про підготовку міграційного центру в затоці Гуантанамо для розміщення нелегальних іммігрантів. Новий центр буде відокремлений від наявної в'язниці суворого режиму для підозрюваних у тероризмі.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що він віддасть розпорядження Пентагону і Міністерству внутрішньої безпеки підготувати міграційний центр у затоці Гуантанамо для розміщення до 30 000 мігрантів, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

На військово-морській базі США в затоці Гуантанамо на Кубі вже розміщений міграційний центр - окремо від в'язниці суворого режиму США для іноземних підозрюваних у тероризмі, - який використовували час від часу впродовж десятиліть, зокрема для розміщення гаїтян і кубинців, затриманих у морі.

Але рішення розмістити на базі десятки тисяч мігрантів знову розширить роль Пентагону в боротьбі Трампа з нелегальною імміграцією.

"Сьогодні я також підписую указ, що доручає Міністерству оборони і Міністерству внутрішньої безпеки почати підготовку міграційного центру на 30 000 осіб у затоці Гуантанамо", - сказав Трамп у Білому домі.

Він сказав, що установу використовуватимуть для "утримання під вартою найнебезпечніших нелегальних іммігрантів, які загрожують американському народу. Деякі з них настільки погані, що ми навіть не довіряємо країнам їх затримувати, тому що ми не хочемо, щоб вони поверталися, тому ми відправимо їх у Гуантанамо. Це негайно подвоїть нашу місткість, вірно? І, жорстко".

Додамо

Ізолятор у затоці Гуантанамо був створений 2002 року тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим для утримання під вартою іноземних бойовиків, підозрюваних після атак на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року. У в'язниці залишилося 15 ув'язнених.

Але установа для мігрантів відокремлена від центру тримання під вартою на базі.

У вівторок військові США заявили, що дозволять імміграційній та митній поліції затримувати мігрантів на космічній базі Баклі в Колорадо.

Рішення ухвалили на тлі депортаційних рейсів американських військових із висилки мігрантів із країни та розгортання трохи більше ніж 1600 діючих військовослужбовців на кордоні США з Мексикою після надзвичайної заяви Трампа про імміграцію минулого тижня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами