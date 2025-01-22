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"Президенти - не королі": 22 штати подали позов, щоб зупинити указ Трампа, який блокує громадянство за правом народження

"Президенти - не королі": 22 штати подали позов, щоб зупинити указ Трампа, який блокує громадянство за правом народження

Київ • УНН

 • 31253 перегляди

Кілька штатів оскаржили в суді один із перших указів Дональда Трампа.

Генеральні прокурори 22 штатів подали у вівторок до суду, щоб заблокувати крок президента Дональда Трампа, спрямований на припинення столітньої імміграційної практики, відомої як громадянство за народженням.

Передає УНН із посиланням на Associated Press та El Pais.

У вівторок, лише через кілька годин після того, як Трамп підписав указ щодо припинення багатовікової практики імміграції, відомої як громадянство за правом народження, 22 штати подали пару позовів, щоб зупинити його.

Довідково

Відповідно до 14-ї поправки, ратифікованої у 1868 році, всі, хто народився на території США, мають гарантію громадянства Сполучених Штатів - незалежно від імміграційного статусу їхніх батьків, незалежно від того, чи є вони нелегальними мігрантами, студентами з візами або навіть туристами. 

Позбутися цього правового прецеденту, прямо підкріпленого 14-ю поправкою до Конституції, було обіцянкою республіканців, яку вони виконали в перший же день.

Рішення новообраного президента 

У розпорядженні Трампа приблизно з 700 слів говориться, що діти, народжені в Сполучених Штатах від батьків-іноземців, більше не вважатимуться громадянами.

Аргумент полягає в тому, що оскільки діти негромадян не "підпадають під юрисдикцію" країни, вони також не захищені Конституцією. Наказ також ставить під сумнів ідею про те, що 14-та поправка, яка вважається однією з найважливіших поправок і поклала край рабству після громадянської війни, автоматично надає громадянство кожному, хто народився в Сполучених Штатах.

Усі особи, які народилися або натуралізувалися в Сполучених Штатах і підпадають під їхню юрисдикцію, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають

- йдеться у відповідній поправці.

Опозиція блокуванню громадянства за правом народження

Демократичні генеральні прокурори і захисники прав іммігрантів стверджують, що питання громадянства за правом народження врегульоване законом і що, хоча президенти мають широкі повноваження, вони не є королями.

Генеральний прокурор Нью-Джерсі від Демократичної партії Метт Платкін заявив у вівторок, що він очолює групу з 18 штатів, округу Колумбія та міста Сан-Франциско, які подають позов про блокування указу Трампа.

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Генеральний прокурор штату Коннектикут Вільям Тонг, громадянин США за правом народження і перший обраний генеральний прокурор країни китайського походження, заявив, що цей позов є особистим для нього.

14-та поправка говорить, що вона означає, і вона означає те, що вона говорить: якщо ти народився на американській землі, ти - американець. І крапка. Крапка. .. З цього питання немає жодних законних юридичних дебатів. Але той факт, що Трамп глибоко помиляється, не завадить йому зараз завдати серйозної шкоди американським сім'ям, таким як моя

 - сказав він.

Нагадаємо

У Вашингтонському національному соборі преподобна Маріанна Едгар Бадде звернулася до президента Трампа з проханням про милосердя. Вона закликала захистити права ЛГБТК-спільноти та мігрантів, які зараз відчувають страх.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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