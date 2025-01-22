"Президенти - не королі": 22 штати подали позов, щоб зупинити указ Трампа, який блокує громадянство за правом народження

Генеральні прокурори 22 штатів подали у вівторок до суду, щоб заблокувати крок президента Дональда Трампа, спрямований на припинення столітньої імміграційної практики, відомої як громадянство за народженням.

Передає УНН із посиланням на Associated Press та El Pais.

У вівторок, лише через кілька годин після того, як Трамп підписав указ щодо припинення багатовікової практики імміграції, відомої як громадянство за правом народження, 22 штати подали пару позовів, щоб зупинити його.

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Відповідно до 14-ї поправки, ратифікованої у 1868 році, всі, хто народився на території США, мають гарантію громадянства Сполучених Штатів - незалежно від імміграційного статусу їхніх батьків, незалежно від того, чи є вони нелегальними мігрантами, студентами з візами або навіть туристами.

Позбутися цього правового прецеденту, прямо підкріпленого 14-ю поправкою до Конституції, було обіцянкою республіканців, яку вони виконали в перший же день.

Рішення новообраного президента

У розпорядженні Трампа приблизно з 700 слів говориться, що діти, народжені в Сполучених Штатах від батьків-іноземців, більше не вважатимуться громадянами.

Аргумент полягає в тому, що оскільки діти негромадян не "підпадають під юрисдикцію" країни, вони також не захищені Конституцією. Наказ також ставить під сумнів ідею про те, що 14-та поправка, яка вважається однією з найважливіших поправок і поклала край рабству після громадянської війни, автоматично надає громадянство кожному, хто народився в Сполучених Штатах.

Усі особи, які народилися або натуралізувалися в Сполучених Штатах і підпадають під їхню юрисдикцію, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають - йдеться у відповідній поправці.

Опозиція блокуванню громадянства за правом народження

Демократичні генеральні прокурори і захисники прав іммігрантів стверджують, що питання громадянства за правом народження врегульоване законом і що, хоча президенти мають широкі повноваження, вони не є королями.

Генеральний прокурор Нью-Джерсі від Демократичної партії Метт Платкін заявив у вівторок, що він очолює групу з 18 штатів, округу Колумбія та міста Сан-Франциско, які подають позов про блокування указу Трампа.

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Генеральний прокурор штату Коннектикут Вільям Тонг, громадянин США за правом народження і перший обраний генеральний прокурор країни китайського походження, заявив, що цей позов є особистим для нього.

14-та поправка говорить, що вона означає, і вона означає те, що вона говорить: якщо ти народився на американській землі, ти - американець. І крапка. Крапка. .. З цього питання немає жодних законних юридичних дебатів. Але той факт, що Трамп глибоко помиляється, не завадить йому зараз завдати серйозної шкоди американським сім'ям, таким як моя - сказав він.

Нагадаємо

У Вашингтонському національному соборі преподобна Маріанна Едгар Бадде звернулася до президента Трампа з проханням про милосердя. Вона закликала захистити права ЛГБТК-спільноти та мігрантів, які зараз відчувають страх.

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