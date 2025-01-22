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"Президенты - не короли": 22 штата подали иск, чтобы остановить указ Трампа, который блокирует гражданство по праву рождения

"Президенты - не короли": 22 штата подали иск, чтобы остановить указ Трампа, который блокирует гражданство по праву рождения

Киев  •  УНН

 • 7901 просмотра

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Несколько штатов оспорили в суде один из первых исполнительных указов Дональда Трампа.

Генеральные прокуроры 22 штатов подали во вторник в суд, чтобы заблокировать шаг президента Дональда Трампа, направленный на прекращение столетней иммиграционной практики, известной как гражданство по рождению.

Передает со ссылкой на Associated Press и El Pais.

Во вторник, спустя всего несколько часов после того, как Трамп подписал указ о прекращении многовековой практики иммиграции, известной как гражданство по праву рождения, 22 штата подали пару исков, чтобы остановить его.

Справочно

Согласно 14-й поправке, ратифицированной в 1868 году, все родившиеся на территории США имеют гарантию гражданства Соединенных Штатов - независимо от иммиграционного статуса их родителей, независимо от того, являются ли они нелегальными мигрантами, студентами с визами или даже туристами.

Избавиться от этого правового прецедента, прямо подкрепленного 14-й поправкой к Конституции, было обещанием республиканцев, которое они выполнили в первый же день.

Решение новоизбранного президента

В распоряжении Трампа примерно из 700 слов говорится, что дети, рожденные в Соединенных Штатах от родителей-иностранцев, больше не будут считаться гражданами.

Аргумент состоит в том, что поскольку дети неграждан не "подпадают под юрисдикцию" страны, они также не защищены Конституцией. Приказ также подвергает сомнению идею о том, что 14-я поправка, которая считается одной из важнейших поправок и положила конец рабству после гражданской войны, автоматически предоставляет гражданство каждому, кто родился в Соединенных Штатах.

Все лица, родившиеся или натурализовавшиеся в Соединенных Штатах и ​​подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают в соответствующей поправке.

Оппозиция блокированию гражданства по праву рождения

Демократические генеральные прокуроры и защитники прав иммигрантов утверждают, что вопрос гражданства по праву рождения урегулирован законом и что хотя президенты имеют широкие полномочия, они не являются королями.

Генеральный прокурор Нью-Джерси от Демократической партии Мэтт Платкин заявил во вторник, что он возглавляет группу из 18 штатов, округа Колумбия и города Сан-Франциско, подающих иск о блокировании указа Трампа.

Генеральный прокурор штата Коннектикут Уильям Тонг, гражданин США по праву рождения и первый избранный генеральный прокурор страны китайского происхождения, заявил, что этот иск является личным для него.

14-я поправка говорит, что она означает, и она означает то, что она говорит: если ты родился на американской земле, ты – американец. И точка. Точка. .. По этому вопросу нет никаких законных юридических дебатов. Но тот факт, что Трамп глубоко заблуждается, не помешает ему сейчас нанести серьезный ущерб американским семьям, таким как моя - сказал он.

Напомним

В Вашингтонском национальном соборе преподобная Марианна Эдгар Бадде обратилась к президенту Трампа с просьбой о милосердии. Она призвала защитить права ЛГБТК-сообщества и мигрантов, которые сейчас испытывают страх.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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