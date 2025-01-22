"Президенты - не короли": 22 штата подали иск, чтобы остановить указ Трампа, который блокирует гражданство по праву рождения
Киев • УНН
Несколько штатов оспорили в суде один из первых исполнительных указов Дональда Трампа.
Генеральные прокуроры 22 штатов подали во вторник в суд, чтобы заблокировать шаг президента Дональда Трампа, направленный на прекращение столетней иммиграционной практики, известной как гражданство по рождению.
Передает со ссылкой на Associated Press и El Pais.
Во вторник, спустя всего несколько часов после того, как Трамп подписал указ о прекращении многовековой практики иммиграции, известной как гражданство по праву рождения, 22 штата подали пару исков, чтобы остановить его.
Справочно
Согласно 14-й поправке, ратифицированной в 1868 году, все родившиеся на территории США имеют гарантию гражданства Соединенных Штатов - независимо от иммиграционного статуса их родителей, независимо от того, являются ли они нелегальными мигрантами, студентами с визами или даже туристами.
Избавиться от этого правового прецедента, прямо подкрепленного 14-й поправкой к Конституции, было обещанием республиканцев, которое они выполнили в первый же день.
Решение новоизбранного президента
В распоряжении Трампа примерно из 700 слов говорится, что дети, рожденные в Соединенных Штатах от родителей-иностранцев, больше не будут считаться гражданами.
Аргумент состоит в том, что поскольку дети неграждан не "подпадают под юрисдикцию" страны, они также не защищены Конституцией. Приказ также подвергает сомнению идею о том, что 14-я поправка, которая считается одной из важнейших поправок и положила конец рабству после гражданской войны, автоматически предоставляет гражданство каждому, кто родился в Соединенных Штатах.
Все лица, родившиеся или натурализовавшиеся в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают в соответствующей поправке.
Оппозиция блокированию гражданства по праву рождения
Демократические генеральные прокуроры и защитники прав иммигрантов утверждают, что вопрос гражданства по праву рождения урегулирован законом и что хотя президенты имеют широкие полномочия, они не являются королями.
Генеральный прокурор Нью-Джерси от Демократической партии Мэтт Платкин заявил во вторник, что он возглавляет группу из 18 штатов, округа Колумбия и города Сан-Франциско, подающих иск о блокировании указа Трампа.
Генеральный прокурор штата Коннектикут Уильям Тонг, гражданин США по праву рождения и первый избранный генеральный прокурор страны китайского происхождения, заявил, что этот иск является личным для него.
14-я поправка говорит, что она означает, и она означает то, что она говорит: если ты родился на американской земле, ты – американец. И точка. Точка. .. По этому вопросу нет никаких законных юридических дебатов. Но тот факт, что Трамп глубоко заблуждается, не помешает ему сейчас нанести серьезный ущерб американским семьям, таким как моя - сказал он.
Напомним
В Вашингтонском национальном соборе преподобная Марианна Эдгар Бадде обратилась к президенту Трампа с просьбой о милосердии. Она призвала защитить права ЛГБТК-сообщества и мигрантов, которые сейчас испытывают страх.