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"Для нас і всього світу це, як і раніше, Мексиканська затока": президент Мексики відповіла Трампу

Київ • УНН

 • 37289 перегляди

Клаудія Шейнбаум заявила, що не визнає указ Трампа про перейменування Мексиканської затоки. Президент Мексики також прокоментувала інші укази США щодо міграційної політики.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відреагувала на перші укази президента США Дональда Трампа, видані після інавгурації. Перейменування Мексиканської затоки вона і зовсім відкинула, передає УНН з посиланням на АВС.

Деталі

Шейнбаум сказала, що укази Трампа щодо надзвичайної зони південного кордону та Протоколів захисту мігрантів нічим не відрізняються від наказів, відданих під час першого терміну Трампа.

"Ми завжди будемо діяти на захист нашої незалежності, захисту наших співгромадян, які проживають у США. Ми діємо в рамках нашої конституції і законів. Ми завжди діємо з холодною головою", - сказала вона у своїй заяві.

Однак Шейнбаум відхилила указ Трампа про перейменування Мексиканської затоки.

"Для нас і всього світу це, як і раніше, Мексиканська затока", - сказала вона.

Трамп перейменував Мексиканську затоку: що тепер буде на всіх картах США21.01.2025, 15:25 • 36702 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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