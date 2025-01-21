"Для нас і всього світу це, як і раніше, Мексиканська затока": президент Мексики відповіла Трампу

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відреагувала на перші укази президента США Дональда Трампа, видані після інавгурації. Перейменування Мексиканської затоки вона і зовсім відкинула, передає УНН з посиланням на АВС.

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Шейнбаум сказала, що укази Трампа щодо надзвичайної зони південного кордону та Протоколів захисту мігрантів нічим не відрізняються від наказів, відданих під час першого терміну Трампа.

"Ми завжди будемо діяти на захист нашої незалежності, захисту наших співгромадян, які проживають у США. Ми діємо в рамках нашої конституції і законів. Ми завжди діємо з холодною головою", - сказала вона у своїй заяві.

Однак Шейнбаум відхилила указ Трампа про перейменування Мексиканської затоки.

"Для нас і всього світу це, як і раніше, Мексиканська затока", - сказала вона.

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