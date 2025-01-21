"Для нас и всего мира это по-прежнему Мексиканский залив": президент Мексики ответила Трампу
Киев • УНН
Клаудия Шейнбаум заявила, что не признает указ Трампа о переименовании Мексиканского залива. Президент Мексики также прокомментировала другие указы США относительно миграционной политики.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на первые указы президента США Дональда Трампа, изданные после инаугурации. Переименование Мексиканского залива она и вовсе отбросила, передает УНН со ссылкой на АВС.
Детали
Шейнбаум сказала, что указы Трампа относительно чрезвычайной зоны южной границы и Протоколов защиты мигрантов ничем не отличаются от приказов, отданных во время первого срока Трампа.
"Мы всегда будем действовать в защиту нашей независимости, защиты наших сограждан, проживающих в США. Мы действуем в рамках нашей конституции и законов. Мы всегда действуем с холодной головой", — сказала она в своем заявлении.
Однако Шейнбаум отклонила указ Трампа о переименовании Мексиканского залива.
"Для нас и всего мира это по-прежнему Мексиканский залив", - сказала она.
Трамп переименовал Мексиканский залив: что теперь будет на всех картах США21.01.2025, 15:25 • 26157 просмотров