"Для нас и всего мира это по-прежнему Мексиканский залив": президент Мексики ответила Трампу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на первые указы президента США Дональда Трампа, изданные после инаугурации. Переименование Мексиканского залива она и вовсе отбросила, передает УНН со ссылкой на АВС.

Детали

Шейнбаум сказала, что указы Трампа относительно чрезвычайной зоны южной границы и Протоколов защиты мигрантов ничем не отличаются от приказов, отданных во время первого срока Трампа.

"Мы всегда будем действовать в защиту нашей независимости, защиты наших сограждан, проживающих в США. Мы действуем в рамках нашей конституции и законов. Мы всегда действуем с холодной головой", — сказала она в своем заявлении.

Однако Шейнбаум отклонила указ Трампа о переименовании Мексиканского залива.

"Для нас и всего мира это по-прежнему Мексиканский залив", - сказала она.

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