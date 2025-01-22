91% українців пишаються громадянством - нове опитування

91% опитаних українців пишаються українським громадянством, що є найвищим показником за останні два десятиліття.

Про це повідомив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

За даними, які ми отримали в червні 2024 року — 91% опитуваних відповіли, що дуже або скоріше пишаються своїм українським громадянством. Якщо порівнювати ці дані з даними попередніх років, то в 2015 році таких було менше — 68%, ще менше у 2010 і 2000 роках — 62% - зазначив Міщенко.

За словами експерта, якщо порівнювати дані за регіонами то частка тих, хто пишається українським громадянством порівняно з 2000 роком у західному регіоні збільшилася з 76% до 95%. У центральному регіоні 63% до 93%, у південному з 55% до 92% , у східному регіоні з 67% до 83%. Крім того, більшою стала частка тих, хто пишається державними символами України.

У порівнянні з даними 2011 року частка тих, хто пишається прапором України стала більшою з 26% до 64% .Частка тих, хто пишається гербом України з 25% до 63,5%. Ті, хто пишаються гімном за цей період збільшилася з 23,5% до 61% .

Доповнення

Як повідомляється, дослідження проводилося на територіях, підконтрольних українській владі, де не ведуться бойові дії. Попередні ж опитування охоплювали всю територію України. Тобто це могло вплинути на динаміку змін.

В опитуванні проведеному соціологічною службою Центру Разумкова було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо

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