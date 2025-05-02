США розпочинають масштабну реформу збройних сил, врахувавши досвід України - WSJ

Сполучені Штати розпочинають одні з наймасштабніших реформ своїх збройних сил, враховуючи при цьому досвід України у її боротьбі проти російських загарбників. Зокрема, кожну бойову дивізію планують оснастити тисячею безпілотників, повідомляє Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Армія США розпочинає свою найбільшу реконструкцію з часів закінчення холодної війни, плануючи оснастити кожну зі своїх бойових дивізій приблизно 1000 безпілотниками та позбутися застарілої зброї та іншого обладнання. Цей план, результат понад року експериментів на величезному полігоні в Баварії та інших базах США, значною мірою спирається на уроки війни в Україні, де невеликі безпілотні літальні апарати, що використовуються у великій кількості, змінили поле бою - повідомляє WSJ.

Повідомляється, що США інвестує 36 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років у розширення використання безпілотників і повну модернізацію систем озброєнь.

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Раніше Пентагон висловлював занепокоєння щодо стану своїх збройних сил у порівнянні з можливостями Народно-визвольної армії Китаю. Протягом останніх двох адміністрацій офіційні особи і керівництво неодноразово називали Китай викликом для американських збройних сил, який постійно зростає. Це означає, що вони розглядають Китай як довгостроковий ризик для впливу і могутності США.

За ці роки експерти і керівництво виділили різні сфери, які потребують вдосконалення, такі як гіперзвукова зброя і суднобудування.

Використання досвіду України

Армія США прагне замінити застаріле озброєння і системи на технології, які відображають реалії сучасної війни, з урахуванням уроків, винесених з війни в Україні.Модернізація є частиною зусиль президента Дональда Трампа, спрямованих на протидію військовій політиці Китаю.

Міністр оборони США Піт Гегсет підписав у середу меморандум, який наказує Пентагону "розбудовувати більш компактні, більш смертоносні сили" шляхом "відмови від застарілих, надлишкових і неефективних програм, а також реструктуризації штаб-квартири і систем закупівель".

Водночас, армія повинна визначати пріоритети інвестицій відповідно до стратегії адміністрації, забезпечуючи пріоритетне використання наявних ресурсів для поліпшення високоточної стрільби на великі відстані, протиповітряної і протиракетної оборони, в тому числі за допомогою програми "Золотий купол для Америки", кібер-, радіоелектронної боротьби і протикосмічних можливостей - написав Гегсет у своєму меморандумі.

Оператор безпілотника

Однією з найбільших змін, на які будуть спрямовані сили США, є оснащення кожної з 10 бойових дивізій, що перебувають на бойовому чергуванні, приблизно 1000 безпілотників. Саме на такі технології Україна значною мірою покладається під час російського вторгнення.

І росія, і Україна розгорнули на полі бою безпілотні транспортні засоби і підрозділи, в тому числі собак-роботів, яких Київ може використовувати для посилення спостереження і транспортування.

Wall Street Journal повідомляє, що план розроблявся більше року і включав в себе широке тестування на полігонах, таких як Графенвер в Баварії, а також на інших американських об'єктах.

Востаннє капітальне оновлення озброєння армії США відбулося наприкінці 1970-х - середині 1980-х років з прийняттям на озброєння "великої п'ятірки": танка M1 Abrams, бойової машини M2/M3 Bradley, ударного гелікоптера AH-64 Apache, вертольота UH-60 Black Hawk та зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Доповнення

Президент Дональд Трамп планує попросити рекордні 1,01 трильйона доларів на витрати національної безпеки на фіскальний рік, що починається 1 жовтня, що більш ніж на 13% перевищує показник поточного року.

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