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США розпочинають масштабну реформу збройних сил, врахувавши досвід України - WSJ

Київ • УНН

 • 622 перегляди

США розпочинають масштабну реформу збройних сил, планують оснастити кожну дивізію тисячею дронів. Інвестиції складуть 36 мільярдів доларів протягом п'яти років.

США розпочинають масштабну реформу збройних сил, врахувавши досвід України - WSJ

Сполучені Штати розпочинають одні з наймасштабніших реформ своїх збройних сил, враховуючи при цьому досвід України у її боротьбі проти російських загарбників. Зокрема, кожну бойову дивізію планують оснастити тисячею безпілотників, повідомляє Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Армія США розпочинає свою найбільшу реконструкцію з часів закінчення холодної війни, плануючи оснастити кожну зі своїх бойових дивізій приблизно 1000 безпілотниками та позбутися застарілої зброї та іншого обладнання. Цей план, результат понад року експериментів на величезному полігоні в Баварії та інших базах США, значною мірою спирається на уроки війни в Україні, де невеликі безпілотні літальні апарати, що використовуються у великій кількості, змінили поле бою

- повідомляє WSJ.

Повідомляється, що США інвестує 36 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років у розширення використання безпілотників і повну модернізацію систем озброєнь.

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Раніше Пентагон висловлював занепокоєння щодо стану своїх збройних сил у порівнянні з можливостями Народно-визвольної армії Китаю. Протягом останніх двох адміністрацій офіційні особи і керівництво неодноразово називали Китай викликом для американських збройних сил, який постійно зростає. Це означає, що вони розглядають Китай як довгостроковий ризик для впливу і могутності США.

За ці роки експерти і керівництво виділили різні сфери, які потребують вдосконалення, такі як гіперзвукова зброя і суднобудування.

Використання досвіду України

Армія США прагне замінити застаріле озброєння і системи на технології, які відображають реалії сучасної війни, з урахуванням уроків, винесених з війни в Україні.Модернізація є частиною зусиль президента Дональда Трампа, спрямованих на протидію військовій політиці Китаю.

Міністр оборони США Піт Гегсет підписав у середу меморандум, який наказує Пентагону "розбудовувати більш компактні, більш смертоносні сили" шляхом "відмови від застарілих, надлишкових і неефективних програм, а також реструктуризації штаб-квартири і систем закупівель".

Водночас, армія повинна визначати пріоритети інвестицій відповідно до стратегії адміністрації, забезпечуючи пріоритетне використання наявних ресурсів для поліпшення високоточної стрільби на великі відстані, протиповітряної і протиракетної оборони, в тому числі за допомогою програми "Золотий купол для Америки", кібер-, радіоелектронної боротьби і протикосмічних можливостей

- написав Гегсет у своєму меморандумі.

Оператор безпілотника

Однією з найбільших змін, на які будуть спрямовані сили США, є оснащення кожної з 10 бойових дивізій, що перебувають на бойовому чергуванні, приблизно 1000 безпілотників. Саме на такі технології Україна значною мірою покладається під час російського вторгнення.

І росія, і Україна розгорнули на полі бою безпілотні транспортні засоби і підрозділи, в тому числі собак-роботів, яких Київ може використовувати для посилення спостереження і транспортування.

Wall Street Journal повідомляє, що план розроблявся більше року і включав в себе широке тестування на полігонах, таких як Графенвер в Баварії, а також на інших американських об'єктах.

Востаннє капітальне оновлення озброєння армії США відбулося наприкінці 1970-х - середині 1980-х років з прийняттям на озброєння "великої п'ятірки": танка M1 Abrams, бойової машини M2/M3 Bradley, ударного гелікоптера AH-64 Apache, вертольота UH-60 Black Hawk та зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Доповнення

Президент Дональд Трамп планує попросити рекордні 1,01 трильйона доларів на витрати національної безпеки на фіскальний рік, що починається 1 жовтня, що більш ніж на 13% перевищує показник поточного року.

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Павло Зінченко

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