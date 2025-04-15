Бійці 47 бригади показали як нищать окупантів за допомогою Bradley та ударних БпЛА на Авдіївському напрямку

Бійці 47-ї бригади знищили групу російських окупантів на Авдіївському напрямку за допомогою бойових машин піхоти "Бредлі" та ударних безпілотників, про що свідчать кадри, опубліковані на їхньому Telegram-каналі.