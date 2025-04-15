З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили близько 100 російських танків Т-90М "Прорив-3". Сили оборони також захопили
щонайменше 7 таких танків, включаючи трофеї з курської області.
Українські військові підтвердили знищення критично важливого російського Центру космічного спостереження та зв'язку в окупованому
Криму, який є життєво важливим для російських систем супутникового зв'язку та навігації.
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає засоби
протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.
Бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили російську бронетехніку, яка використовувалася для перевезення піхоти на
Авдіївському напрямку.
Бійці 47-ї бригади знищили групу російських окупантів на Авдіївському напрямку за допомогою бойових машин піхоти "Бредлі" та ударних безпілотників, про що свідчать кадри, опубліковані на їхньому Telegram-каналі.
Українські військові розгромили елітну російську штурмову групу в Авдіївці за допомогою ударних безпілотників та бойових машин
"Бредлі", зупинивши наступ ворога.
США планують надати Україні зброю, передавши її Греції з тим розумінням, що Греція потім передасть Україні частину своїх надлишкових озброєнь.