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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13168 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163707 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140747 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143476 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136586 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136642 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196821 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.

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