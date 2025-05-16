Бомбардувальники, танки та гаубиці: США готуються до військового параду на день народження Трампа
Київ • УНН
14 червня у Вашингтоні відбудеться військовий парад на честь 250-річчя армії США та дня народження Трампа. Захід включатиме проїзд техніки, авіашоу, історичну реконструкцію та феєрверк.
14 червня у Вашингтоні відбудеться військовий парад з нагоди 250-річчя Армії Сполучених Штатів Америки (США), який збігається з 79-м днем народження президента Дональда Трампа. Під час заходу заплановано проїзд танків вулицями столиці, авіашоу та історичну реконструкцію. Про це інформує видання USA TODAY, передає УНН.
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Зазначається, що у параді візьмуть участь 120 одиниць техніки, зокрема танки Abrams, бойові машини Bradley та самохідні гаубиці Paladin.
Як пише USA TODAY, над Національною алеєю пролетять літаки часів Другої світової війни, зокрема бомбардувальник B-17 та винищувач P-51 Mustang, та сучасні гелікоптери Apache, Black Hawk і Chinook - усього близько 50 одиниць авіатехніки.
За даними видання, військових з усієї країни розмістять у будівлі Міністерства сільського господарства. Вони отримуватимуть триразове харчування (два сухпаї та одну гарячу страву) і по $50 надбавки на день.
Деякі демократи звинувачують Трампа у використанні події для власного політичного піару. Сам Трамп стверджує, що парад — це святкування "найвеличнішої армії у світі", а витрати називає "дрібницею порівняно з користю".
Очікується, що витрати на парад складуть щонайменше 30 мільйонів доларів, але можуть зрости до 45 мільйонів.
Особливістю заходу стане історична реконструкція: солдати вийдуть у формі різних епох, хоча, як пишуть журналісти, знайти автентичний одяг часів війни 1812 року виявилося складно.
Парад пройде перед трибуною Дональда Трампа на Авеню Конституції, південніше Білого дому, орієнтовно о 18:00. Очікується, що Трамп очолить церемонію приймання новобранців на службу. Завершиться подія святковим феєрверком після заходу сонця.
Нагадаємо
У Вашингтоні 14 червня пройде військовий парад на честь 250-річчя армії США та дня народження Трампа. Захід включатиме парад, феєрверк та фестиваль з військовою технікою.
У США планують провести грандіозний військовий парад на день народження Трампа – AP02.05.25, 17:52 • 10978 переглядiв