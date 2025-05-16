Бомбардировщики, танки и гаубицы: США готовятся к военному параду на день рождения Трампа

14 июня в Вашингтоне состоится военный парад по случаю 250-летия Армии Соединенных Штатов Америки (США), который совпадает с 79-м днем рождения президента Дональда Трампа. Во время мероприятия запланирован проезд танков по улицам столицы, авиашоу и историческая реконструкция. Об этом сообщает издание USA TODAY, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в параде примут участие 120 единиц техники, в том числе танки Abrams, боевые машины Bradley и самоходные гаубицы Paladin.

Как пишет USA TODAY, над Национальной аллеей пролетят самолеты времен Второй мировой войны, в частности бомбардировщик B-17 и истребитель P-51 Mustang, и современные вертолеты Apache, Black Hawk и Chinook - всего около 50 единиц авиатехники.

По данным издания, военных со всей страны разместят в здании Министерства сельского хозяйства. Они будут получать трехразовое питание (два сухпая и одно горячее блюдо) и по $50 надбавки в день.

Некоторые демократы обвиняют Трампа в использовании события для собственного политического пиара. Сам Трамп утверждает, что парад — это празднование "величайшей армии в мире", а расходы называет "мелочью по сравнению с пользой".

Ожидается, что расходы на парад составят не менее 30 миллионов долларов, но могут возрасти до 45 миллионов.

Особенностью мероприятия станет историческая реконструкция: солдаты выйдут в форме разных эпох, хотя, как пишут журналисты, найти аутентичную одежду времен войны 1812 года оказалось сложно.

Парад пройдет перед трибуной Дональда Трампа на Авеню Конституции, южнее Белого дома, ориентировочно в 18:00. Ожидается, что Трамп возглавит церемонию принятия новобранцев на службу. Завершится событие праздничным фейерверком после захода солнца.

Напомним

В Вашингтоне 14 июня пройдет военный парад в честь 250-летия армии США и дня рождения Трампа. Мероприятие будет включать в себя парад, фейерверк и фестиваль с военной техникой.

В США планируют провести грандиозный военный парад на день рождения Трампа – AP