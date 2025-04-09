С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 100 российских танков Т-90М «Прорыв-3». Силы обороны также захватили по
меньшей мере 7 таких танков, включая трофеи из курской области.
Украинские военные подтвердили уничтожение критически важного российского Центра космического наблюдения и связи в оккупированном Крыму, который является жизненно важным для российских систем спутниковой связи и навигации.
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем средства
противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую бронетехнику, которая использовалась для перевозки пехоты на
Авдеевском направлении.
Бойцы 47-й бригады уничтожили группу российских оккупантов на Авдеевском направлении с помощью боевых машин пехоты "Брэдли" и
ударных беспилотников, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные на их Telegram-канале.
Украинские военные разгромили элитную российскую штурмовую группу в Авдеевке с помощью ударных беспилотников и боевых машин
"Брэдли", остановив наступление врага.
США планируют предоставить Украине оружие, передав его Греции с тем пониманием, что Греция потом передаст Украине часть своих
избыточных вооружений.