В США планируют решение, которое позволит обеспечить помощь Украине оружием

Президент Байден рассматривает возможность отправки оружия и боеприпасов через Грецию, что откроет новый разумный способ предоставить украинским силам оружие и боеприпасы, необходимые для защиты своей страны. Об этом пишет Forbes, передает УНН.

Детали

Республиканцы в Конгрессе США пока блокируют решение о миллиардной помощи Украине, но Белый дом рассчитывает на разрешение все же транспортировать военные товары в Украину - в этом процессе Байден надеется на помощь Греции.

Это, по сути, американская версия немецкой циркулярной торговли оружием - так называемого Ringtausch. Соединенные Штаты передают вооружение Греции с пониманием того, а Греция передаст Украине часть своих избыточных вооружений.

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Греческие СМИ сообщили о подготовке этого решения. По данным газеты Kathimerini, администрация Байдена предложила правительству Греции три 87-футовых патрульных катера класса Protector, два воздушно-транспортных самолета Lockheed Martin C-130H, 10 турбовинтовых двигателей Allison T56 для патрульных самолетов Lockheed P-3 плюс 60 M-2 боевых машин Bradley и партия транспортных грузовиков.

Сообщается, что политическое и военное руководство Греции готово передать Украине избыток техники. Таким образом, круговое соглашение об оружии позволяет Байдену обойти препятствия Конгресса по финансированию дополнительной военной помощи Украине.

Дополнение

Полномочия Байдена (EDA) являются одним из нескольких правовых механизмов, которые есть в его распоряжении, которые могут освободить старое оружие для дальнейшей передачи Украине. И хотя Байден мог бы отправлять избыток оборонной продукции непосредственно в Украину, сначала он использует именно EDA, как рычаг в кольцевых сделках.

Напомним,

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