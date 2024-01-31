В Пентагоне прокомментировали предоставление Украине бомб GLSDB

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  129728 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  127290 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  148183 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  160842 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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В Пентагоне прокомментировали предоставление Украине бомб GLSDB

Представитель Пентагона заявил, что Украина получит бомбы GLSDB в соответствии с прошлогодними договоренностями, но не предоставил конкретики относительно сроков их передачи из соображений безопасности.

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Одесская областная государственная администрация оцифровывает книги и картины с помощью сканеров, подаренных Бременом для сохранения культурного наследия в условиях российских обстрелов.

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Спасение культурного наследия от вражеских обстрелов: в Одесской области оцифровывают книги и картины

Один погибший, девять раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Один мирный житель погиб и девять получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки.

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Четверо гражданских пострадали в Харькове из-за ночной вражеской атаки "шахедами" - ОВА

Четыре гражданских лица были ранены в Харькове после того, как рф запустила шесть беспилотников "шахед", которые ночью нанесли удар по жилым кварталам в двух районах города.

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Четверо гражданских пострадали в Харькове из-за ночной вражеской атаки "шахедами" - ОВА

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Государственного реестра санкций

Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Государственного реестра санкций для обеспечения доступа общественности к актуальной информации обо всех субъектах санкций.

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В Кировоградской области ночью работали по вражеским "шахедам", без жертв и разрушений - ОВА

Защитники в Кировоградской области ночью работали по беспилотникам Shahed, запущенных врагом, никто не пострадал и не было повреждений.

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В Кировоградской области ночью работали по вражеским "шахедам", без жертв и разрушений - ОВА

Херсон утром подвергся удару армии рф, есть раненый - ГВА

Сегодня утром в Херсоне в результате российского обстрела Корабельного района ранен мужчина.

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На Запорожье враг нанес 156 ударов: бил из авиации, артиллерии и РСЗО и совершил 47 дроновых атак

Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска совершили 156 обстрелов 24 населенных пунктов области, в том числе 47 ударов с беспилотников и 4 авиаудара, о жертвах не сообщается.

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На Запорожье враг нанес 156 ударов: бил из авиации, артиллерии и РСЗО и совершил 47 дроновых атак

Ночью вражеские "шахеды" атаковали Николаевскую область: повреждены склады и магазин, есть раненый

Вражеские беспилотники атаковали склады и магазин в Николаевской области, ранив одного человека.

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Ночью вражеские "шахеды" атаковали Николаевскую область: повреждены склады и магазин, есть раненый

По Херсонской области россияне выпустили 221 снаряд, есть погибший и двое раненых - ОВА

Российские войска 53 раза обстреляли Херсонскую область, в результате чего 1 человек погиб и 2 получили ранения, выпустив 221 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации.

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По Херсонской области россияне выпустили 221 снаряд, есть погибший и двое раненых - ОВА