В Пентагоне прокомментировали предоставление Украине бомб GLSDB

Украина получит бомбы GLSDB в соответствии с прошлогодними договоренностями, однако в Пентагоне не могут сообщить о конкретных сроках их передачи. Об этом во время брифинга 30 января заявил спикер Минобороны США Патрик Райдер, пишет УНН.

Что касается бомб малого диаметра, то, как мы признали в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках нашей USIA - наших усилий по содействию безопасности, которые финансируются USAI. Однако из соображений безопасности мы не собираемся подтверждать конкретные сроки - сказал Райдер.

По его словам, США "продолжают тесно сотрудничать с Украиной, с нашими отраслевыми партнерами, чтобы гарантировать, что Украина получает и готова использовать способности, которые мы им предоставляем, и как можно скорее".

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