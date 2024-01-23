Рамштайн-18: Остин призвал "копать глубже" для предоставления Украине больше средств ПВО и перехвата

Министр обороны США Ллойд Остин призвал партнеров по Контактной группе по вопросам обороны Украины использовать возможности, чтобы предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны и средств перехвата. Об этом он сказал во время 18-го заседания в формате "Рамштайн", пишет УНН.

путин продолжает жертвовать ошеломляющим количеством российских войск в своей необдуманной и безрассудной войне по своему выбору. И путин надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ, сломают боевой дух украинских военных. Поэтому я призываю эту группу копать глубже, чтобы предоставить Украине больше спасительных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата - подчеркнул Остин.

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