Рамштайн-18: Остин призвал "копать глубже" для предоставления Украине больше средств ПВО и перехвата
Министр обороны США Ллойд Остин призвал контактную группу в формате "Рамштайн" предоставить Украине дополнительные наземные системы противовоздушной обороны и перехватчики на фоне продолжающейся войны с рф.
Враг сегодня трижды прицельно ударил по спасателям, есть пострадавший - ГСЧС
По сообщениям, сегодня россияне трижды атаковали спасателей в Украине, ранив одного пожарного.
В оккупированном Крыму российские силовики провели обыск у заместителя председателя ЦИК Курултая
В оккупированном Крыму российские силовики провели незаконный обыск в доме Назима Маметова, заместителя председателя ЦИК Курултая крымскотатарского народа.
Рамштайн-18: глава Пентагона заверил, что США остаются полны решимости поддерживать Украину
Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил преданность страны поддержке борьбы Украины за свободу. Об этом он заявил во время виртуального 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Силы обороны получат 9,6 млрд грн военного НДФЛ на закупку вооружения и техники: правительство приняло решение
Украинское правительство перечислило 9,6 миллиарда гривен военного сбора на нужды Вооруженных сил для финансирования закупки вооружения, техники, боеприпасов и средств защиты.
Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА
Мэр Мелитополя Иван Федоров назначен главой Запорожской областной военной администрации вместо Юрия Малашко.
Инициатива президента о множественном гражданстве не требует изменений Конституции
Введение множественного гражданства в Украине не требует изменений в Конституцию, заявляет глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко. Законопроект соответствует Европейской конвенции о гражданстве и будет рассмотрен парламентским комитетом по правам человека в начале февраля.
Атака рф на Харьков унесла жизни уже шести человек
Российская атака на Харьков унесла шесть жизней, в том числе 21-летнюю женщину.
Разворовали около миллиона гривен: в Киеве руководителей КП подозревают в растрате на закупке дорожного оборудования
Киевским чиновникам, которые мошенническим путем получили около миллиона гривен за непоставленную дорожную технику, грозит до 12 лет заключения.
Энергетики восстановили подачу света более 6 тысячам потребителей в Харькове, также продолжается ликвидация последствий попадания в газопровод
После массовой атаки в Харькове, несмотря на повреждения объектов электросетей и продолжающиеся ремонтные работы, электроснабжение было восстановлено для более 6 000 потребителей. Однако около 4,7 тысяч домов остаются обесточенными.