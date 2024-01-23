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Рамштайн-18: Остін закликав "копати глибше" для надання Україні більше засобів ППО та перехоплення

Рамштайн-18: Остін закликав "копати глибше" для надання Україні більше засобів ППО та перехоплення

Київ • УНН

 • 25005 перегляди

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав контактну групу у форматі "Рамштайн" надати Україні додаткові наземні системи протиповітряної оборони та перехоплювачі на тлі триваючої війни з рф.

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав партнерів по Контактній групі з питань оборони України використати можливості, щоб надати Україні більше систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення. Про це він сказав під час 18-го засідання у форматі "Рамштайн", пише УНН.

путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй необдуманій і безрозсудній війні за своїм вибором. І путін сподівається, що ракети та безпілотники деморалізують український народ, зламають бойовий дух українських військових. Тому я закликаю цю групу копати глибше, щоб надати Україні більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення

- наголосив Остін.

Рамштайн-18: голова Пентагону запевнив, що США залишаються сповненими рішучості підтримувати Україну23.01.24, 15:49 • 24097 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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