Рамштайн-18: Остін закликав "копати глибше" для надання Україні більше засобів ППО та перехоплення

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав партнерів по Контактній групі з питань оборони України використати можливості, щоб надати Україні більше систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення. Про це він сказав під час 18-го засідання у форматі "Рамштайн", пише УНН.

путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй необдуманій і безрозсудній війні за своїм вибором. І путін сподівається, що ракети та безпілотники деморалізують український народ, зламають бойовий дух українських військових. Тому я закликаю цю групу копати глибше, щоб надати Україні більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення - наголосив Остін.

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