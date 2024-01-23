Рамштайн-18: голова Пентагону запевнив, що США залишаються сповненими рішучості підтримувати Україну
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив відданість країни підтримці боротьби України за свободу. Про це він заявив під час віртуального 18-го засідання Контактної групи з питань оборони України.
Сполучені Штати залишаються налаштованими підтримувати Україну в її боротьбі за свободу. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 18-го засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у віртуальному форматі, до якого приєднався з дому, передає УНН.
"Ми прагнемо увійти в цей новий рік з новою енергією. І ми всі тут, щоб підтвердити нашу підтримку вільної, безпечної та суверенної України, а також забезпечити, щоб ми продовжували надавати Україні ті спроможності, які їй необхідні, на зиму та наступний період", - сказав Остін.
Голова Пентагону наголосив, що "Україна не самотня".
І Сполучені Штати залишаються сповненими рішучості підтримати Україну в її боротьбі за свободу
Додамо, до засідання приєднався міністр оборони України Рустєм Умєров.
Засідання "Рамштайн" розпочалося: його відкрив голова Пентагону23.01.24, 15:12 • 107299 переглядiв