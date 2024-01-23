Рамштайн-18: голова Пентагону запевнив, що США залишаються сповненими рішучості підтримувати Україну

Сполучені Штати залишаються налаштованими підтримувати Україну в її боротьбі за свободу. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 18-го засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у віртуальному форматі, до якого приєднався з дому, передає УНН.

"Ми прагнемо увійти в цей новий рік з новою енергією. І ми всі тут, щоб підтвердити нашу підтримку вільної, безпечної та суверенної України, а також забезпечити, щоб ми продовжували надавати Україні ті спроможності, які їй необхідні, на зиму та наступний період", - сказав Остін.

Голова Пентагону наголосив, що "Україна не самотня".

І Сполучені Штати залишаються сповненими рішучості підтримати Україну в її боротьбі за свободу - наголосив Остін.

Додамо, до засідання приєднався міністр оборони України Рустєм Умєров.

Засідання "Рамштайн" розпочалося: його відкрив голова Пентагону