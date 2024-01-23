Засідання "Рамштайн" розпочалося: його відкрив голова Пентагону

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Київ • УНН

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Засідання Контактної групи з оборони України, яке відкрив голова Пентагону Ллойд Остін, присвячене довгостроковим оборонним потребам України

 Сьогодні, 23 січня в офлайн-форматі розпочалося чергове засідання Контактної групи з оборони України, повідомляє УНН із посиланням на міністерство оборони США.

Деталі

Засідання "Рамштайн" відкрив голова Пентагону Ллойд Остін. Він виступив зі вступним словом онлайн і з дому. 

Україну на сьогоднішній зустрічі представляє міністр оборони Рустем Умєров. 

Раніше 

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомляла, що сьогоднішня зустріч Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") буде присвячена довгостроковим потребам України. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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