Засідання "Рамштайн" розпочалося: його відкрив голова Пентагону
Київ • УНН
Засідання Контактної групи з оборони України, яке відкрив голова Пентагону Ллойд Остін, присвячене довгостроковим оборонним потребам України
Сьогодні, 23 січня в офлайн-форматі розпочалося чергове засідання Контактної групи з оборони України, повідомляє УНН із посиланням на міністерство оборони США.
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Засідання "Рамштайн" відкрив голова Пентагону Ллойд Остін. Він виступив зі вступним словом онлайн і з дому.
Україну на сьогоднішній зустрічі представляє міністр оборони Рустем Умєров.
Раніше
Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомляла, що сьогоднішня зустріч Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") буде присвячена довгостроковим потребам України.