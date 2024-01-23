Засідання "Рамштайн" буде присвячене довгостроковим потребам України - Пентагон

Сьогоднішня зустріч Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") буде присвячена довгостроковим потребам України. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє УНН із посиланням на AP.

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Як зазначається, на тлі того, що Конгрес США поки не схвалив подальшу допомогу України, Сполучені Штати звертатимуться до союзників, щоб заповнити нестачу коштів.

Як повідомила заступниця прессекретаря Пентагону, на сьогоднішній зустрічі "Рамштайн" йтиметься про більш довгострокові потреби, повідомила.

"Навіть якщо ми не можемо надати допомогу в забезпеченні безпеки просто зараз, наші партнери продовжують це робити", - сказала Сінгх.

Доповнення

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у разі якщо Конгрес США відмовиться ухвалювати подальшу допомогу для України, це може мати "катастрофічні наслідки" для Києва.

Глава Пентагону візьме участь у засіданні "Рамштайн" у режимі онлайн з дому