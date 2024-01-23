Заседание "Рамштайн" будет посвящено долгосрочным потребностям Украины - Пентагон

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
22 январь 2024, 11:32  •  156052 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
22 январь 2024, 10:54  •  154373 просмотра

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22 январь 2024, 07:40  •  148582 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  237912 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Заседание "Рамштайн" будет посвящено долгосрочным потребностям Украины - Пентагон

Сегодняшняя встреча Контактной группы по обороне Украины будет посвящена долгосрочным потребностям Киева. США обратятся к союзникам, чтобы заполнить пробел в финансировании, поскольку Конгресс США еще не одобрил дальнейшую помощь Украине.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади сотрудничество.

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Кулеба переговорил с кенийским коллегой: рассчитывает на дальнейшее участие Кении в заседаниях по Формуле мира

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Парламентский комитет по правам человека должен рассмотреть законопроект о множественном гражданстве в феврале.

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В результате вражеской атаки на Харьков уже 51 раненый

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Правоохранители арестовали женщину, которая организовала незаконный референдум для кремля во время оккупации Херсона россиянами. За сотрудничество с оккупантами ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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Организовывала референдум для оккупантов: на Херсонщине задержали еще одну коллаборационистку

Атака рф на Харьков унесла жизни уже пяти человек, 46 людей ранены - прокуратура

В результате атаки российских войск на Харьков погибли пять человек - четыре женщины и один мужчина, еще 46 получили ранения. Две жертвы, обе женщины, умерли от полученных ранений в больнице.

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Атака рф на Харьков унесла жизни уже пяти человек, 46 людей ранены - прокуратура

Часть российских ракет не долетела до целей из-за работы украинских систем РЭБ и устарелости своих механизмов - Игнат

Некоторые российские ракеты не достигли своих целей благодаря работе РЭБ. Также среди причин - устаревшие механизмы российских ракет, сообщил спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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Часть российских ракет не долетела до целей из-за работы украинских систем РЭБ и устарелости своих механизмов - Игнат

россияне начали размещать ЗРК С-300 вокруг петербурга после атак Украины- СМИ

После атак БПЛА на ленинградскую область рф начала разворачивать зенитно-ракетные комплексы С-300 вокруг санкт-петербурга.

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россияне начали размещать ЗРК С-300 вокруг петербурга после атак Украины- СМИ

ЕС готовит новые санкции против рф в следующем месяце: запрет на СПГ и алюминий среди предложений - СМИ

В следующем месяце ЕС планирует ввести новый пакет санкций против рф, предложения, как сообщается, включают запрет на импорт сжиженного газа и алюминия.

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ЕС готовит новые санкции против рф в следующем месяце: запрет на СПГ и алюминий среди предложений - СМИ

За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили более 400 оккупантов

В операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов, провел 39 боевых столкновений и совершил 836 артобстрелов.

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За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили более 400 оккупантов