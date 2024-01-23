Заседание "Рамштайн" будет посвящено долгосрочным потребностям Украины - Пентагон

Сегодняшняя встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") будет посвящена долгосрочным потребностям Украины. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Как отмечается, на фоне того, что Конгресс США пока не одобрил дальнейшую помощь Украине, Соединенные Штаты будут обращаться к союзникам, чтобы восполнить недостаток средств.

Как сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона, на сегодняшней встрече "Рамштайн" речь пойдет о более долгосрочных потребностях, сообщила.

"Даже если мы не можем оказать помощь в обеспечении безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать", - сказала Сингх.

Дополнение

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в случае если Конгресс США откажется принимать дальнейшую помощь для Украины, это может иметь "катастрофические последствия" для Киева.

Глава Пентагона примет участие в заседании "Рамштайн" в режиме онлайн из дома