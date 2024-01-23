Відсутність допомоги від США матиме катастрофічні наслідки для України – Кірбі
Київ • УНН
Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки Білого дому, попереджає, що якщо Конгрес США не схвалить подальшу допомогу Україні, це може призвести до "катастрофічних наслідків" для країни. Відмова може також вплинути на внески інших країн.
У разі якщо Конгрес США відмовиться ухвалювати подальшу допомогу для України, це може мати "катастрофічні наслідки" для Києва. Про це під час брифінгу заявив координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.
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Він розповів, що президент Джо Байден усвідомлює, що інші країни спостерігають за тим, що роблять США.
Але й наші союзники та партнери також уважно спостерігають за тим, як діємо ми, адже керівництво США надало критичну підтримку Україні. Ми буквально лідирували не лише у внесках, а й у координації внесків інших країн, щоб доставити допомогу в Україну
За словами Кірбі, очевидно, за наданням допомоги Україні уважно стежить і президент Росії Володимир Путін, і лідер Китаю Сі Цзіньпін.
У відповідь на запитання, що буде в разі відмови Конгресу ухвалювати подальшу допомогу для України, представник адміністрації наголосив, що американське лідерство похитнеться, через що деякі країни також переглянуть свої внески.
І це може мати потенційно катастрофічні наслідки для України
Наступні кілька місяців будуть критичними для України – Джон Кірбі23.01.24, 04:20 • 35869 переглядiв