Відсутність допомоги від США матиме катастрофічні наслідки для України – Кірбі

У разі якщо Конгрес США відмовиться ухвалювати подальшу допомогу для України, це може мати "катастрофічні наслідки" для Києва. Про це під час брифінгу заявив координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.

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Він розповів, що президент Джо Байден усвідомлює, що інші країни спостерігають за тим, що роблять США.

Але й наші союзники та партнери також уважно спостерігають за тим, як діємо ми, адже керівництво США надало критичну підтримку Україні. Ми буквально лідирували не лише у внесках, а й у координації внесків інших країн, щоб доставити допомогу в Україну