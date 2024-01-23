Отсутствие помощи от США будет иметь катастрофические последствия для Украины - Кирби

В случае если Конгресс США откажется принимать дальнейшую помощь для Украины, это может иметь "катастрофические последствия" для Киева. Об этом во время брифинга заявил координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

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Он рассказал, что президент Джо Байден осознает, что другие страны наблюдают за тем, что делают США.

Но и наши союзники и партнеры также внимательно наблюдают за тем, как действуем мы, ведь руководство США оказало критическую поддержку Украине. Мы буквально лидировали не только во взносах, но и в координации взносов других стран, чтобы доставить помощь в Украину сказал Кирби.

По словам Кирби, очевидно, за оказанием помощи Украине внимательно следит и президент России Владимир Путин, и лидер Китая Си Цзиньпин.

В ответ на вопрос, что будет в случае отказа Конгресса принимать дальнейшую помощь для Украины, представитель администрации отметил, что американское лидерство пошатнется, из-за чего некоторые страны также пересмотрят свои взносы.

И это может иметь потенциально катастрофические последствия для Украины подчеркнул Кирби

Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины - Джон Кирби