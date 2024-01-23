Отсутствие помощи от США будет иметь катастрофические последствия для Украины - Кирби
Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, предупреждает, что если Конгресс США не одобрит дальнейшую помощь Украине, это может привести к "катастрофическим последствиям" для страны. Отказ может также повлиять на взносы других стран.
Надо быть готовым к войне - главнокомандующий ВС Норвегии
Главнокомандующий вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен отметил насущную необходимость усиления обороны страны от потенциальной российской агрессии в течение следующих нескольких лет. Он назвал ускорение наращивания Россией военного потенциала и переход к военной экономике основными причинами беспокойства.
ООН открыла счет в российском банке для осуществления транзакций в рублях
Организация Объединенных Наций открыла банковский счет в неназванном российском банке, на который не распространяются санкции, что позволяет осуществлять операции в рублях. Это произошло в то время, когда "Совкомбанк" обратился в Казначейство США за лицензией на уплату членских взносов в Экологической климатической инициативе ООН.
Враг в Харькове ударил по жилой застройке, поврежден дом
Мэр Харькова сообщил, что российские войска попали в жилой район, повредив дом. Информация о возможных пострадавших пока отсутствует.
Российские ракеты "Кинжал" проигрывают бой с Patriot, это разочаровывает Китай - СМИ
Китайские оборонные эксперты разочарованы возможностями российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" после того, как несколько из них были сбиты Украиной с помощью системы "Патриот". Эти выводы важны для Китая, который готовится к потенциальным конфликтам с США, в частности, по Тайваню.
Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины - Джон Кирби
Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, объявил следующие несколько месяцев критически важными для защиты Украины от продолжающейся российской агрессии. Он отметил необходимость быстрого оказания поддержки со стороны Конгресса на фоне сокращения поставок оружия.
В Харькове взрывы, россияне наносят удары по городу
В Харькове прогремела серия взрывов, мэр города подтвердил, что это был обстрел со стороны российских сил. Последствия обстрела еще не определены.
5 000 грузовиков пересекли пункты пропуска в Польшу после разблокировки
По словам вице-премьер-министра Александра Кубракова, после снятия блокады пунктов пропуска почти 5 000 грузовиков выехали в Польшу. Он подчеркнул важность Соглашения о либерализации грузовых перевозок для выживания Украины.
Возвращение похищенных Россией украинских детей должно оставаться приоритетом для международного сообщества - комиссар Совета Европы
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала к немедленному международному сотрудничеству для обеспечения возвращения похищенных украинских детей из России. Комиссар подчеркнула роль правозащитных организаций в Украине и считает этот вопрос приоритетным для мирового сообщества.
В Украине будут развивать биржевую торговлю биотопливом - заключен меморандум
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Украинская энергетическая биржа сотрудничают для создания прозрачного и конкурентного рынка биотоплива в Украине, что соответствует целям энергетической безопасности и независимости страны.