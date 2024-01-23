Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины - Джон Кирби

Следующие месяцы будут иметь критическое значение для Украины и ее защиты, поэтому Конгресс должен ускориться с принятием решения по поддержке Украины. Об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

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Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины. Если вы думаете, что боевые действия просто прекратятся, потому что выпал снег, подумайте еще раз. Россияне продолжают обстреливать Украину беспилотниками и ракетами сказал Кирби.

Детали

Кирби отметил, что украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое именно оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.

В то же время РФ продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.

В этом контексте Кирби отметил, что администрация США стремится к победе Украины. Он напомнил, как президент Штатов Джо Байден четко заявил, что Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.

Мы хотим иметь возможность дальше оказывать Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов сказал Кирби.

Кирби рассказал, как США контролируют предоставленное Украине оружие