Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины - Джон Кирби

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  224590 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  233496 просмотра

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221690 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины - Джон Кирби

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, объявил следующие несколько месяцев критически важными для защиты Украины от продолжающейся российской агрессии. Он отметил необходимость быстрого оказания поддержки со стороны Конгресса на фоне сокращения поставок оружия.

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5 000 грузовиков пересекли пункты пропуска в Польшу после разблокировки

По словам вице-премьер-министра Александра Кубракова, после снятия блокады пунктов пропуска почти 5 000 грузовиков выехали в Польшу. Он подчеркнул важность Соглашения о либерализации грузовых перевозок для выживания Украины.

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Возвращение похищенных Россией украинских детей должно оставаться приоритетом для международного сообщества - комиссар Совета Европы

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала к немедленному международному сотрудничеству для обеспечения возвращения похищенных украинских детей из России. Комиссар подчеркнула роль правозащитных организаций в Украине и считает этот вопрос приоритетным для мирового сообщества.

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Возвращение похищенных Россией украинских детей должно оставаться приоритетом для международного сообщества - комиссар Совета Европы

В Украине будут развивать биржевую торговлю биотопливом - заключен меморандум

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Украинская энергетическая биржа сотрудничают для создания прозрачного и конкурентного рынка биотоплива в Украине, что соответствует целям энергетической безопасности и независимости страны.

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В Украине будут развивать биржевую торговлю биотопливом - заключен меморандум

Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников страны за мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, самоотверженное выполнение воинского долга.

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Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников Украины

Австралия наложила санкции на российского хакера из-за взлома медицинской страховой компании

Австралия ввела персональные санкции против российского хакера Александра Ермакова за взлом Medibank, крупнейшей в стране компании медицинского страхования. В результате взлома были похищены данные около 10 миллионов клиентов, что делает его одной из крупнейших краж данных в стране.

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Австралия наложила санкции на российского хакера из-за взлома медицинской страховой компании

В результате стрельбы под Чикаго погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго, причем жертвы были найдены в двух домах через дорогу. Власти разыскивают вооруженного подозреваемого, возможно, связанного с семьей жертв.

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В результате стрельбы под Чикаго погибли семь человек

ВСУ уничтожили или повредили 35 российских кораблей - спикер ВМС

Как сообщается, украинские силы обороны уничтожили или повредили 35 российских кораблей, в том числе 22 уничтожены и 13 повреждены, по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, который выделил носители крылатых ракет и крупные российские десантные корабли в качестве приоритетных мишеней.

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Власть провела закрытую встречу с предпринимателями, которые возмутились кейсом Мазепы

После ареста инвестиционного банкира Игоря Мазепы представители бизнеса и власти встретились, чтобы обсудить давление на бизнес. Встреча была сосредоточена на изменении законодательства, с акцентом на уважении к предпринимателям как создателям рабочих мест и налогоплательщикам.

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Власть провела закрытую встречу с предпринимателями, которые возмутились кейсом Мазепы