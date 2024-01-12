Кирби рассказал, как США контролируют предоставленное Украине оружие

Соединенные штаты предпринимают усилия для мониторинга конечного использования оружия, которое поставляют Украине. Однако из-за интенсивных боевых действий ограничены в этом. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в четверг, 11 января, передает УНН.

В течение многих месяцев мы работаем, чтобы улучшить подотчетность в отношении конечного использования вооружений, поставляемых Украине сказал Кирби, отвечая на вопрос о недавно опубликованном докладе Пентагона о поставках оружия Киеву.

Кирби подчеркнул, что доклад указывает, что "Пентагон достиг некоторых улучшений" в сфере мониторинга использования вооружений Украиной.

При этом Кирби отметил, что пока нет проверенных доказательств незаконного перенаправления предоставленного США вооружения из Украины.

Контекст

Ранее в четверг ряд американских СМИ со ссылкой на доклад Пентагона сообщали, что американские официальные лица должным образом не осуществили проверку использования переносных ракетно-зенитных комплексов, беспилотников-камикадзе и приборов ночного видения на сумму более чем $1 млрд.

В докладе также говорится, что представители оборонного ведомства США в Вашингтоне и Европе не смогли "быстро и в полном объеме" отчитаться о почти 40 тыс. единиц оружия, поставленных Киеву, за которыми, согласно американскому законодательству, должен быть осуществлен тщательный надзор из-за "стратегически важных технологий".

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