Кірбі розповів, як США контролюють надану Україні зброю
Київ • УНН
Джон Кірбі підтвердив зусилля США з відстеження зброї в Україні, незважаючи на проблеми, висвітлені у звіті Пентагону. Доказів зловживань не виявлено.
Сполучені штати роблять зусилля для моніторингу кінцевого використання зброї, яку поставляють Україні. Однак через інтенсивні бойові дії обмежені в цьому. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу у четвер, 11 січня, передає УНН.
Упродовж багатьох місяців ми працюємо, щоб покращити підзвітність щодо кінцевого використання озброєнь, які поставляються Україні
Кірбі підкреслив, що доповідь вказує, що "Пентагон досяг деяких поліпшень" у сфері моніторингу використання озброєнь Україною.
При цьому Кірбі відзначив, що наразі немає перевірених доказів незаконного перенаправлення наданого США озброєння з України.
Контекст
Раніше в четвер низка американських ЗМІ з посиланням на доповідь Пентагону повідомляла, що американські офіційні особи належним чином не здійснили перевірку використання переносних ракетно-зенітних комплексів, безпілотників-камікадзе та приладів нічного бачення на суму більш ніж $1 млрд.
У доповіді також йдеться, що представники оборонного відомства США у Вашингтоні та Європі не змогли "швидко і в повному обсязі" звітувати про майже 40 тис. одиниць зброї, поставлених Києву, за якими, згідно з американським законодавством, має бути здійснений ретельний нагляд через "стратегічно важливих технологій".
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