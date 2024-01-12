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Кірбі розповів, як США контролюють надану Україні зброю

Кірбі розповів, як США контролюють надану Україні зброю

Київ • УНН

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Джон Кірбі підтвердив зусилля США з відстеження зброї в Україні, незважаючи на проблеми, висвітлені у звіті Пентагону. Доказів зловживань не виявлено.

Сполучені штати роблять зусилля для моніторингу кінцевого використання зброї, яку поставляють Україні. Однак через інтенсивні бойові дії обмежені в цьому. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу у четвер, 11 січня, передає УНН.

Упродовж багатьох місяців ми працюємо, щоб покращити підзвітність щодо кінцевого використання озброєнь, які поставляються Україні

сказав Кірбі, відповідаючи на запитання про нещодавно опубліковану доповідь Пентагону щодо постачання зброї Києву.

Кірбі підкреслив, що доповідь вказує, що "Пентагон досяг деяких поліпшень" у сфері моніторингу використання озброєнь Україною.

При цьому Кірбі відзначив, що наразі немає перевірених доказів незаконного перенаправлення наданого США озброєння з України.

Контекст

Раніше в четвер низка американських ЗМІ з посиланням на доповідь Пентагону повідомляла, що американські офіційні особи належним чином не здійснили перевірку використання переносних ракетно-зенітних комплексів, безпілотників-камікадзе та приладів нічного бачення на суму більш ніж $1 млрд.

У доповіді також йдеться, що представники оборонного відомства США у Вашингтоні та Європі не змогли "швидко і в повному обсязі" звітувати про майже 40 тис. одиниць зброї, поставлених Києву, за якими, згідно з американським законодавством, має бути здійснений ретельний нагляд через "стратегічно важливих технологій".

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Лілія Подоляк

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