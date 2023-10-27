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Кірбі про наступ на Авдіївку: росіяни погрожують стратою солдатам, які відмовляються йти в бій

Київ • УНН

 • 302484 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі проаналізував ситуацію в Авдіївці та зазначив, що росіяни зазнали значних втрат. Ба більше, аби зменшити спротив серед своїх солдатів, окупанти практично страчували тих, хто не виконував накази. Про це інформує УНН з посилання на брифінг представника Білого дому.

Кірбі про наступ на Авдіївку: росіяни погрожують стратою солдатам, які відмовляються йти в бій

Цитата 

Координатор з нацбезпеки Білого дому зауважив, що російське командування ставить до життя власних солдатів, як до розхідного матеріалу. Також він підкреслив успішні зусилля ЗСУ, які "змогли втриматись і тримають оборону" в районах Авдіївки, Лиману та Куп'янська.

"У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії", - зявив Кірбі.

Деталі 

За словами Кірбі, з 11 жовтня окупанти втратили щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання на більш як батальйон. Проте, попри значні втрати, ймовірність нових наступів з боку окупантів у цьому районі залишається високою. 

"Ми очікуємо нових атак з боку росії. Це динамічний конфлікт, і ми повинні пам’ятати, що рф досі зберігає певний наступальний потенціал і, не виключено, зможе досягти певних тактичних здобутків упродовж ближчих місяців", - заявив Кірбі.

Нагадаємо

Втрати особового складу російської армії на Авдіївському і Мар’їнському напрямках досягли близько 5 000 вбитими та пораненими з 10 жовтня. Також окупант втратив до 400 одиниць бронетехніки.

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