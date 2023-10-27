Кірбі про наступ на Авдіївку: росіяни погрожують стратою солдатам, які відмовляються йти в бій

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі проаналізував ситуацію в Авдіївці та зазначив, що росіяни зазнали значних втрат. Ба більше, аби зменшити спротив серед своїх солдатів, окупанти практично страчували тих, хто не виконував накази. Про це інформує УНН з посилання на брифінг представника Білого дому.