"Мінус" близько 5 тисяч: Штупун розповів про втрати ворога на Авдіївському і Мар'їнському напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Втрати особового складу російської армії на Авдіївському і Мар’їнському напрямках досягли близько 5 000 вбитими та пораненими з 10 жовтня. Також окупант втратив до 400 одиниць бронетехніки. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає УНН.
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«З 10 жовтня вже майже понад 5 000 на Авдіївському і Мар’їнському напрямках ворог втратив особового складу, - вбитими та пораненими. Також можна сказати, цифра доходить до 400 одиниць бронетехніки», - розповів Олександр Штупун.
Речник об'єднаного пресцентру додав, що окупанти намагаються підтягнути і перекинути певні резерви з інших напрямків. Але українські розвідники це все фіксують, і командування робить певні висновки.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в Криму військові рф були помічені за спробами сховати біля залізничних станцій зосередження своєї техніки. Ніби такий метод дає змогу окупантам уникнути великої концентрації техніки, і оперативно здійснювати транспортування в бік фронту.