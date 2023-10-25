Бояться українських ударів: окупанти намагаються ховати свою бойову техніку біля залізничних станцій Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Криму військові рф були помічені за спробами сховати біля залізничних станцій зосередження своєї техніки. Ніби такий метод дозволяє окупантам уникнути великої концентрації техніки. Для спроб «сховатися» загарбники використовували низку Ж/Д станцій на півдні України. Про це повідомляє "Атеш" на своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Агенти "АТЕШ" повідомляють, що рашисти ховають свою техніку біля залізничних станцій в зв’язку з тим, що бояться ударів України. Зосередження техніки було помічено біля залізничних станцій: Острякове, Джанкой, Сімферополь Вантажний та інших.
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«Такий метод дає змогу окупантам уникнути великої концентрації техніки, а також оперативно здійснювати навантаження техніки для транспортування в бік фронту. Перевозити склади військовою технікою вони намагаються виключно вночі» - пояснюються в дописі "Атеш".
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