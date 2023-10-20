росіяни перекидають техніку з Луганська на Куп'янський напрямок - партизани

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«Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами в Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу вс рф для наступу на Куп'янському напрямку», - йдеться у повідомленні

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Також представники руху повідомляють про проведення успішних диверсій щодо ворожої техніки у Луганську. Зокрема, минулого тижня було виведено з ладу 3 Урали, 2 автоцистерни, 3 автобуси.

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