росіяни перекидають техніку з Луганська на Куп'янський напрямок - партизани
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Партизани кримськотатарського руху «АТЕШ» зафіксували активне переміщення техніки та особового складу вс рф з Луганська на Куп'янський напрямок. Про це йдеться у Telegram-каналі руху, передає УНН.
Цитата
«Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами в Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу вс рф для наступу на Куп'янському напрямку», - йдеться у повідомленні
Деталі
Також представники руху повідомляють про проведення успішних диверсій щодо ворожої техніки у Луганську. Зокрема, минулого тижня було виведено з ладу 3 Урали, 2 автоцистерни, 3 автобуси.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Партизани АТЕШ зафіксували перекидання великої колони техніки рф в Криму