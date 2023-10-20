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росіяни перекидають техніку з Луганська на Куп'янський напрямок - партизани

Київ • УНН

 • 158062 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Партизани кримськотатарського руху «АТЕШ» зафіксували активне переміщення техніки та особового складу вс рф з Луганська на Куп'янський напрямок. Про це йдеться у Telegram-каналі руху, передає УНН.

росіяни перекидають техніку з Луганська на Куп'янський напрямок - партизани

Цитата

«Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами в Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу вс рф для наступу на Куп'янському напрямку», - йдеться у повідомленні

Деталі

Також представники руху повідомляють про проведення успішних диверсій щодо ворожої техніки у Луганську. Зокрема, минулого тижня було виведено з ладу 3 Урали, 2 автоцистерни, 3 автобуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Партизани АТЕШ зафіксували перекидання великої колони техніки рф в Криму

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