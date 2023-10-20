россияне перебрасывают технику из Луганска на Купянское направление - партизаны

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«Наши агенты ведут систематическое наблюдение за оккупантами в Луганске. Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава вс рф для наступления на Купянском направлении», - говорится в сообщении

Детали

Также представители движения сообщают о проведении успешных диверсий в отношении вражеской техники в Луганске. В частности, на прошлой неделе было выведено из строя 3 Урала, 2 автоцистерны, 3 автобуса.

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