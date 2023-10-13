Партизани АТЕШ зафіксували перекидання великої колони техніки рф в Криму

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«Наші агенти виявили перекидання техніки росії через станцію Єлеваторну (45.291637, 34.135449) в Червоногвардійському районі Криму. Окупанти перевозили велику колону техніки, що складається з мт-лб, САУ та Уралів. Комусь доведеться дуже розчаруватись, якщо вони так і не досягнуть свого пункту призначення»,- йдеться в повідомленні.

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Раніше «АТЕШ» зафіксували перекидання радянських расконсервованих гаубиць Д-20 до тимчасово окупованого Криму.

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