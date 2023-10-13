Партизаны АТЕШ зафиксировали переброску крупной колонны техники рф в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Партизаны крымско-татарского движения «АТЕШ» обнаружили перевозки большой колонны техники рф в Крыму. Об этом говорится в телеграмм-канале движения, передает УНН.
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«Наши агенты обнаружили переброску техники россии через станцию Елеваторную (45.291637, 34.135449) в Красногвардейском районе Крыма. Оккупанты перевозили большую колонну техники, состоящую из мт-лб, САУ и Уралов. Кому-то придется очень разочароваться, если они так и не достигнут своего пункта назначения», - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее «АТЕШ» зафиксировали переброску советских расконсервированных гаубиц Д-20 во временно оккупированный Крым.
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