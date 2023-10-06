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Партизани повідомили про перекидання радянських гаубиць до окупованого Криму

Партизани повідомили про перекидання радянських гаубиць до окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Партизани кримсько-татарського руху «АТЕШ» зафіксували перекидання радянських расконсервованих гаубиць Д-20 до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у телеграм-каналі руху "АТЕШ", передає УНН.

Цитата

«Наш агент у Гвардійському виявив перекидання щойно знятих із консервації радянських гаубиць Д-20 (2А33)», - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними партизанського руху, на вокзалі «Остряково» (смт Гвардійське) протягом останніх 2 тижнів почастішали випадки перекидання інших знарядь і техніки за маршрутом у бік Джанкоя, скоріш за все на Запорізький напрямок, до Мелітополя.

Партизани стверджують, шо кримські лікарні заповнені пораненими саме з цього напрямку.

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