Партизани повідомили про перекидання радянських гаубиць до окупованого Криму

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«Наш агент у Гвардійському виявив перекидання щойно знятих із консервації радянських гаубиць Д-20 (2А33)», - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними партизанського руху, на вокзалі «Остряково» (смт Гвардійське) протягом останніх 2 тижнів почастішали випадки перекидання інших знарядь і техніки за маршрутом у бік Джанкоя, скоріш за все на Запорізький напрямок, до Мелітополя.

Партизани стверджують, шо кримські лікарні заповнені пораненими саме з цього напрямку.

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