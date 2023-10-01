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Партизани АТЕШ відстежили перекидання Росією ППО до Сімферополя

Партизани АТЕШ відстежили перекидання Росією ППО до Сімферополя

Київ • УНН

 • 143546 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Партизани кримськотатарського руху «АТЕШ» зафіксували перекидання систем російського ППО до Сімферополя у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у телеграм-каналі руху, передає УНН.

Цитата

«Наш агент зафіксував перекидання ЗРК «Оса» та особового складу російських військ у бік Сімферополя. Це старий комплекс, який почав використовуватись ще з 70-х років минулого століття», — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними партизанів, окупанти змушені розконсервувати застарілі засоби ППО, адже наявними вони не можуть закрити навіть свої військові об'єкти в Криму. Сучасніші комплекси, як відзначили в АТЕШ, планомірно знищуються українськими силами.

«Ми також докладаємо всіх зусиль для цього», — додали у русі спротиву окупантам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Криму російські військові кидають техніку просто на дорозі, тому що їм нічим її заправляти - АТЕШ 

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