Партизани АТЕШ відстежили перекидання Росією ППО до Сімферополя

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«Наш агент зафіксував перекидання ЗРК «Оса» та особового складу російських військ у бік Сімферополя. Це старий комплекс, який почав використовуватись ще з 70-х років минулого століття», — йдеться у повідомленні.

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За даними партизанів, окупанти змушені розконсервувати застарілі засоби ППО, адже наявними вони не можуть закрити навіть свої військові об'єкти в Криму. Сучасніші комплекси, як відзначили в АТЕШ, планомірно знищуються українськими силами.

«Ми також докладаємо всіх зусиль для цього», — додали у русі спротиву окупантам.

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