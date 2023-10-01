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Партизаны АТЕШ отследили переброску Россией ПВО в Симферополь

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Партизаны крымскотатарского движения «АТЕШ» зафиксировали переброску систем российского ПВО в Симферополь во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в телеграм-канале движения, передает УНН.

Цитата

«Наш агент зафиксировал переброску ЗРК «Оса» и личного состава российских войск в сторону Симферополя. Это старый комплекс, который начал использоваться еще с 70-х годов прошлого века», — говорится в сообщении.

Детали

По данным партизан, оккупанты вынуждены расконсервировать устаревшие средства ПВО, ведь имеющимися они не могут закрыть даже свои военные объекты в Крыму. Более современные комплексы, как отметили в АТЕШ, планомерно уничтожаются украинскими силами.

«Мы также прилагаем все усилия для этого», — добавили в движении сопротивления оккупантам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму российские военные бросают технику прямо на дороге, потому что им нечем ее заправлять - АТЕШ 

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