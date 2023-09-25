У Криму російські військові кидають техніку просто на дорозі, тому що їм нічим її заправляти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Криму російські військові кидають техніку просто на дорозі, бо її нічим заправляти. Про це повідомляють активісти партизанського руху “АТЕШ”, передає УНН.
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“Окупанти відчувають проблеми з паливом у Криму У н.п. Красногвардійське, Крим був помічений залишений без нагляду військовий транспорт. Ми не вперше фіксуємо такі випадки. Це відбувається через значні проблеми з паливом у Криму”, — розповіли про затрофовану техніку партизани.
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За даними “АТЕШ” військова техніка не доїжджає до свого пункту призначення, і окупанти вимушено залишають її на вулицях міста. А партизани покинуті військові автомобілі загарбників швидко прибирають до рук, і знешкоджують.
“Ця техніка вже не зможе брати участь у війні!”, — запевняють партизани з “АТЕШ”.
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Нагадаємо
Раніше УНН писав про те, як партизанський руху “АТЕШ” виявив місце розміщення військової техніки рашистів у населеному пункті Азовське, Джанкойського району.