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У Криму російські військові кидають техніку просто на дорозі, тому що їм нічим її заправляти

У Криму російські військові кидають техніку просто на дорозі, тому що їм нічим її заправляти

Київ • УНН

 • 3281905 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Криму російські військові кидають техніку просто на дорозі, бо її нічим заправляти. Про це повідомляють активісти партизанського руху “АТЕШ”, передає УНН.

Цитата

“Окупанти відчувають проблеми з паливом у Криму У н.п. Красногвардійське, Крим був помічений залишений без нагляду військовий транспорт. Ми не вперше фіксуємо такі випадки. Це відбувається через значні проблеми з паливом у Криму”, — розповіли про затрофовану техніку партизани.

Деталі

За даними “АТЕШ” військова техніка не доїжджає до свого пункту призначення, і окупанти вимушено залишають її на вулицях міста. А партизани покинуті військові автомобілі загарбників швидко прибирають до рук, і знешкоджують.

“Ця техніка вже не зможе брати участь у війні!”, — запевняють партизани з “АТЕШ”.

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Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, як партизанський руху “АТЕШ” виявив місце розміщення військової техніки рашистів у населеному пункті Азовське, Джанкойського району.

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