В Крыму прогремело два взрыва в районе Севастополя - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Крыму прогремело два взрыва в районе Севастополя, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
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“Два взрыва прогремели в Севастополе... Взрывы были слышны около 21:37. Местные паблики также сообщают о громких звуках в городе”, — поточнили в Крым.Реалии.
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Воздушная тревога в Севастополе воет уже более получаса.
По данным тамошних СМИ местные жители начали спускаться в бомбоубежища.
Кроме того, как пишет Суспільне, мощный взрыв прогремел еще и на южных окраинах Джанкоя, возле железной дороги.