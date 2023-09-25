У Криму пролунало два вибухи в районі Севастополя - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Криму пролунало два вибухи в районі Севастополя, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
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“Два вибухи пролунали в Севастополі... Вибухи було чути близько 21:37. Місцеві паблики також повідомляють про гучні звуки у місті”, — поточнили у Крим.Реалії.
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Повітряна тривога у Севастополі виє вже понад півгодини.
За даними тамтешніх ЗМІ місцеві мешканці почали спускатися у бомбосховища.
Крім того, як пише Суспільне, потужний вибух пролунав ще й на південних околицях Джанкою, біля залізниці.