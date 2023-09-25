В окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. В окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив так званий "губернатор" михайло развожаєв, передає УНН.
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Крім того, в "оперштабі" окупованого Криму заявили про те, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
За даними місцевих Telegram-каналів, "можливо, одна з ракет пройшла Євпаторію в напрямку Севастополя".
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