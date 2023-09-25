В окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу

Деталі

Крім того, в "оперштабі" окупованого Криму заявили про те, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

За даними місцевих Telegram-каналів, "можливо, одна з ракет пройшла Євпаторію в напрямку Севастополя".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ракету, яка атакувала район Сухарної балки в Криму, не було збито: куди влучила