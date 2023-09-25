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29 березня, 17:57 • 256806 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 334778 перегляди

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29 березня, 10:47 • 317978 перегляди

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В окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу

В окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 214562 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. В окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив так званий "губернатор" михайло развожаєв, передає УНН.

Деталі

Крім того, в "оперштабі" окупованого Криму заявили про те, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

За даними місцевих Telegram-каналів, "можливо, одна з ракет пройшла Євпаторію в напрямку Севастополя".

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