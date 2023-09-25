Ракету, яка атакувала район Сухарної балки в Криму, не було збито: куди влучила

Цитата

“Ракета, яка атакувала район Сухарної балки в Криму 23 вересня, не була збита, а влучила по території філії 758 центру матеріально-технічного забезпечення чф рф”, — йдеться в повідомленні.

У результаті атаки загинув один співробітник філії, ще двоє людей дістали поранення, повідомляють джерела ASTRA.

Доповнення

Про падіння ракетних уламків у районі причалу в районі Сухарної балки в Севастополі вранці 23 вересня повідомив призначений рф так званий “губернатор” Севастополя в тимчасово окупованому Криму михайло развожаєв.