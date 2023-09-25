Ракету, яка атакувала район Сухарної балки в Криму, не було збито: куди влучила
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Ракета, що атакувала район Сухарної балки в тимчасово окупованому Криму 23 вересня, не була збита, а влучила по території філії 758 центру матеріально-технічного забезпечення чф рф. Про це повідомляє ASTRA, передає УНН.
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“Ракета, яка атакувала район Сухарної балки в Криму 23 вересня, не була збита, а влучила по території філії 758 центру матеріально-технічного забезпечення чф рф”, — йдеться в повідомленні.
У результаті атаки загинув один співробітник філії, ще двоє людей дістали поранення, повідомляють джерела ASTRA.
Доповнення
Про падіння ракетних уламків у районі причалу в районі Сухарної балки в Севастополі вранці 23 вересня повідомив призначений рф так званий “губернатор” Севастополя в тимчасово окупованому Криму михайло развожаєв.