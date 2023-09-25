Ракета, атаковавшая район Сухарной балки в Крыму, не была сбита: куда попала
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Ракета, атаковавшая район Сухарной балки во временно оккупированном Крыму 23 сентября, не была сбита, а попала по территории филиала 758 центра материально-технического обеспечения чф рф. Об этом сообщает ASTRA, передает УНН.
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“Ракета, атаковавшая район Сухарной балки в Крыму 23 сентября, не была сбита, а попала по территории филиала 758 центра материально-технического обеспечения чф рф”, — говориться в сообщении.
В результате атаки погиб один сотрудник филиала, ещё два человека получили ранения, сообщают источники ASTRA.
Дополнение
О падении ракетных обломков в районе причала в районе Сухарной балки в Севастополе утром 23 сентября сообщил назначенный рф так называемый “губернатор” Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев.