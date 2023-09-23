В окупованому Севастополі заявили про "роботу ППО" і падіння уламків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя у тимчасово окупованому Криму михайло развожаєв стверджує, що у місті буцімто відпрацювала російська ППО, а ракетні уламки впали у районі причалу, передає УНН.
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"За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювала ППО. Ракетні уламки впали в районі причалу у Сухарній балці", - написав развожаєв у телеграм-каналі.
Він закликав "зберігати спокій". І сказав, що на місце виїхали "усі спецслужби".
Нагадаємо
22 вересня у Криму, зокрема у Севастополі, сталося кілька вибухів. У міноборони росії повідомили про ракетний удар по штабу чорноморського флоту рф. Збройні сили України згодом підтвердили удар по штабу чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі.
23 вересня зранку у Криму завили сирени і в Севастополі було видно дим.