В оккупированном Севастополе заявили о "работе ПВО" и падении обломков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев утверждает, что в городе якобы отработала российская ПВО, а ракетные обломки упали в районе причала, передает УНН.
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"По предварительной информации, в Севастополе отработала ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке", - написал развожаев в телеграм-канале.
Он призвал "сохранять спокойствие". И сказал, что на место выехали "все спецслужбы".
Напомним
22 сентября в Крыму, в частности в Севастополе, произошло несколько взрывов. В минобороны россии сообщили о ракетном ударе по штабу черноморского флота рф. Вооруженные силы Украины впоследствии подтвердили удар по штабу черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе.
23 сентября утром в Крыму завыли сирены и в Севастополе был виден дым.