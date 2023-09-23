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У Криму звучить сирена, в Севастополі підіймається стовп диму

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Севастополі звучить повітряна тривога, очевидці пишуть про вибух і звуки прольоту ракети. Над містом здіймається стовп диму. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", передає УНН.

Цитата

"Підписники 5 хвилин тому чули звук ракети, що пролітала, потім пролунав вибух", - пише канал.

Деталі

Зазначається, що хмара диму підіймається в районі Інкермана, а також Північної сторони. Відомо, що там знаходиться нафтобаза Чорноморського флоту РФ. 

Також очевидці пишуть про ракету, яка пролетіла на висоті 30 метрів.

За даними місцевих пабліків, вибух пролунав о 08:32.

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Губернатор окупаційної влади Михайло Развожаєв написав у телеграмі, що в Севастополі спрацювали сили ППО, ракетні уламки нібито впали біля причалу в районі Сухарної балки. Усі спецслужби виїхали на місце.

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