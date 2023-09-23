В Крыму звучит сирена, в Севастополе поднимается столб дыма
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Севастополе звучит воздушная тревога, очевидцы пишут о взрыве и звуках пролета ракеты. Над городом поднимается столб дыма. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.
Цитата
"Подписчики 5 минут назад слышали звук пролетающей ракеты, затем раздался взрыв", - пишет канал.
Детали
Отмечается, что облако дыма поднимается в районе Инкермана, а также Северной стороны. Известно, что там находится нефтебаза Черноморского флота.
Также очевидцы пишут о ракете, пролетевшую на высоте 30 метров.
По данным местных пабликов, взрыв прогремел в 08:32.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Генштабе подтвердили удар по зданию командования черноморского флота россии
Губернатор оккупационной власти Михаил Развожаев написал в телеграме, что в Севастополе сработали силы ПВО, ракетные обломки упали возле причала в районе Сухарной балки. Все спецслужбы выехали на место.