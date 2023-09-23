У Генштабі підтвердили удар по будівлі командування чорноморського флоту росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі. Також завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога і 4 удари — по зенітно-ракетних комплексах росіян. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
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Зазначається, що підрозділами ракетних військ сил оборони уражено 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 артилерійських засоби противника.
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